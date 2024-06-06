Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 5 мая 2023 года..

Как сообщает Trend, проект, реализуемый Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, рассчитан на улучшение питьевого водоснабжения 50 тысяч жителей города Физули с учетом перспективного развития до 2040 года

В рамках реализации проекта в качестве источника воды были выбраны субартезианские скважины. С целью оценки запасов подземных вод пробурена 1 геологоразведочная скважина. Близ села Говшалты района планируется пробурить 15 субартезианских скважин, уже завершено бурение 3 скважин.

Завершено строительство 4 центральных водохранилищ общей емкостью 20 тыс. кубометров возле села Зяргяр. В настоящее время проводятся работы по прокладке труб. Завершено строительство магистральных водопроводов протяженностью 10,7 км для передачи в город воды из водохранилищ и источников.

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