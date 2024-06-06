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Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)

Общество Материалы 6 июня 2024 20:14 (UTC +04:00)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 5 мая 2023 года..

Как сообщает Trend, проект, реализуемый Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, рассчитан на улучшение питьевого водоснабжения 50 тысяч жителей города Физули с учетом перспективного развития до 2040 года

В рамках реализации проекта в качестве источника воды были выбраны субартезианские скважины. С целью оценки запасов подземных вод пробурена 1 геологоразведочная скважина. Близ села Говшалты района планируется пробурить 15 субартезианских скважин, уже завершено бурение 3 скважин.

Завершено строительство 4 центральных водохранилищ общей емкостью 20 тыс. кубометров возле села Зяргяр. В настоящее время проводятся работы по прокладке труб. Завершено строительство магистральных водопроводов протяженностью 10,7 км для передачи в город воды из водохранилищ и источников.

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Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
Продолжаются работы по проекту питьевого водоснабжения Физули (ФОТО)
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