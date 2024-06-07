AZAL выполнил первый рейс в Софию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 7 июня, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL выполнил первый рейс в столицу Болгарии – Софию, передает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В честь прибытия первого рейса авиакомпании Azerbaijan Airlines в международном аэропорту Софии состоялось официальное мероприятие. В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, генеральный директор SOF Connect Хесус Кабальеро, представитель Департамента продаж и сотрудничества по европейскому региону авиакомпании Кямран Гаджар, а также официальные гости и представители СМИ.

На мероприятии была подчеркнута важность запуска прямых рейсов между Азербайджаном и Болгарией для укрепления межгосударственных связей. Открытие этого направления создаст новые возможности для развития туризма и культурного обмена между двумя исторически богатыми странами.

Рейсы по маршруту Баку-София-Баку будут выполняться по вторникам и пятницам.

София, столица и крупнейший город Болгарии, привлекает туристов своей богатой историей и культурными достопримечательностями.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.