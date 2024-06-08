В Азербайджане состоялся тестовый экзамен по повторной сертификации учителей

БАКУ /Trend/ - 8 июня прошел тестовый этап процесса повторной сертификации преподавателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство науки и образования Азербайджана, тестовые экзамены прошли в 29 экзаменационных центрах в 16 городах. На экзамене была зафиксирована 95-процентная явка.

Результаты теста будут отправлены в "личные кабинеты" учителей до конца дня. Они смогут ознакомиться с результатами посредством раздела «Сертификация» на платформе portal.edu.az.

В министерстве сообщили, что преподаватели смогут обращаться по вопросам, представленным на экзамене, посредством раздела «Сертификация» платформы edu.az, с 10 июня (с 10:00). Заявки принимаются в течение 72 часов. После анализа заявок будут объявлены окончательные результаты.

Также было отмечено, что этап собеседования в процессе повторной сертификации будет организован в августе, подробная информация будет отправлена ​​в "личные кабинеты" преподавателей.