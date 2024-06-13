Проживающим в США активистам азербайджанской диаспоры вручили медали (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Американского общества мугама, исследователь азербайджанского мугама и исполнитель на кяманче Джеффри Вербок награжден медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности" за вклад в пропаганду азербайджанского языка и культуры за рубежом.

Как сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, медаль Джеффри Вербоку вручил заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев.

Руководитель благотворительной организации "United Charities for Azerbaijan" (UCA) Гюндуз Таирли, проживающий в американском штате Вирджиния, был награжден медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности" за значительный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры. Медаль ему вручил заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков.

Джеффри Вербок и Гюндуз Таирли выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому государству за высокую оценку их деятельности.

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