В Азербайджане увеличивается штраф за выезд на автобусную полосу других транспортных средств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новый штраф для транспортных средств, движущихся по полосам, выделенным для маршрутного транспорта.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в Кодекс об административных правонарушениях, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, за исключением случаев, разрешенных законом Азербайджанской Республики «О дорожном движении», за движение транспортных средств по полосам движения, выделенным для транспортных средств общего пользования, обозначенным знаками 5.9, 5.10.1-5.10.3. (автобусная полоса) налагается штраф в размере ста манатов.

Отметим, что в настоящее время этот штраф составляет 40 манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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