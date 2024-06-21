В Азербайджане устанавливается наказание за договоренность о заключении брака с лицом, не достигшим 16 лет

БАКУ /Trend/ - Определены меры наказания за договоренность о заключении брака с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в Кодекс об административных проступках, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, налагается штраф в размере от тысячи до 2 тысяч манатов за соглашение о вступлении в брак или иное соглашение о браке в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, со стороны родителей несовершеннолетнего или родителей другого лица, намеревающегося вступить в брак, или лицами, несущими обязанности по их воспитанию, или совершеннолетним лицом, намеревающимся вступить в брак. Административный арест применяется на срок от одного до двух месяцев с учетом личности виновного в зависимости от обстоятельств дела.

Отметим, что административная ответственность за деяние, предусмотренное настоящей статьей, наступает в отношении намеревающегося вступить в брак совершеннолетнего лица, совершившего противоправное деяние, если разница в возрасте между этим лицом и пострадавшим превышает пять лет.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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