В Баку простились с погибшим капитаном полиции

БАКУ /Trend/ - Капитан полиции Эльданиз Мамедов, погибший в ходе операции по задержанию разыскиваемого лица в поселке Шувелан Хазарского района Баку, похоронен на кладбище поселка Бакиханова в Сабунчинском районе столицы.

Как сообщает Trend, на похоронах присутствовали родные и близкие погибшего, сотрудники МВД.

Отметим, что 24 июня в поселке Шувелан Хазарского района города Баку неоднократно судимый Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу (1986 года рождения), находившийся в розыске, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Прикрываясь членами своей семьи, он открыл огонь из охотничьего ружья, убив 3 сотрудников полиции и одно гражданское лицо.

Р.Аллахвердиев был обезврежен сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжаются.

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