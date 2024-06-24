Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике вернулась на Родину

Общество Материалы 24 июня 2024 21:56 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике вернулась на Родину
Фото: İdman.biz

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана, принявшая участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди 15- и 17-летних юношей, проходившем в греческих Салониках, вернулась на Родину.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали родственники, члены семей и представители СМИ.

Сборная Азербайджана завоевала 18 медалей, в том числе 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

В возрастной группе до 15 лет сборная Азербайджана заняла 2-е место в общекомандном зачёте. Наша сборная набрала 709 очков, опередив такие страны, как Турция, Польша и Болгария. Грузия заняла первое место с 742 очками.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости