В Зангилане прошло панельное обсуждение на тему "Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении" (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Во второй день Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в Зангилане состоялось панельное обсуждение на тему "Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении".

Как сообщает во вторник Trend, в обсуждениях приняли участие около 200 представителей НПО.

Модератором панельных дискуссий выступил председатель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзоев.

Председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов в своем выступлении упомянул, что горнодобывающая промышленность Армении наносит серьезный вред окружающей среде, в связи с чем этой стране неоднократно были сделаны предупреждения.

Он отметил, что несмотря на то, что природные ресурсы Армении довольно скудны, ее доля в экологических последствиях в регионе велика.

"В самой Армении уже есть какие-то сдвиги. Они и сами стали видеть, какой вред горнодобывающая промышленность наносит природе, экологии. Надеемся, что армянские НПО положительно отнесутся к сотрудничеству в этом вопросе",- подчеркнул он.

Глава Фонда содействия предпринимательству и рыночной экономике Сабит Багиров заявил, что прозрачность и подотчетность в отношении горнодобывающей промышленности Армении не обеспечены.

"Всего в горнодобывающей промышленности представлены 26 компаний. Но об этих компаниях практически нет информации. Веб-сайт статистического учреждения Армении недоступен. Либо эти данные не разглашаются, либо они скрыты, либо они запретили доступ к сайту из Азербайджана. Поэтому получить эти данные оказалось невозможно", - сказал он.

Председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана " Мугабиль Байрамов рассказал о подготовленной карте горнодобывающей промышленности Армении.

Он подчеркнул, что целью подготовки карты на армянском языке, представленной на трех языках, является также приглашение НПО Армении к солидарности в связи с экологическими последствиями.

М.Байрамов также добавил, что на этой карте проводятся улучшения, данные будут представлены повторно в более точной и расширенной форме.

Председатель организации студенческой молодежи Нахчыванского государственного университета Азиз Гасымов рассказал об ущербе, который нанесет экологии металлургический завод, который Армения построила в Араздеяне. Он отметил, что 23 тысячи жителей Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики сталкиваются с угрозой выбросов этого завода и загрязнения воздуха.

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