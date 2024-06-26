В Организации ветеранов войны, труда и ВС Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Вооруженных сил (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в административном здании Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики состоялось мероприятие, посвященное 26 июня – Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие ветераны, молодежь, общественно-политические деятели, представители гражданского общества.

Заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов объявил мероприятие открытым. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на мероприятии полковник Джалил Халилов коснулся важности даты 26 июня и рассказал о пути развития армии. Он отметил, что о героизме, проявленном азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, будут вспоминать с восхищением и уважением и спустя столетия.

Заведующий сектором по работе с НПО Отдела по работе и коммуникациям с НПО Администрации Президента Азербайджанской Республики Турал Алиев, председатель Общественного объединения "Современное развитие и семья" Зарифа Гулиева, директор ООО "SOS" полковник Анар Мамедов, полковник-лейтенант Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики Хагани Сеидов, участник Отечественной войны Махмур Керимов в своих выступлениях рассказали о растущей мощи и профессионализме Вооруженных сил Азербайджана, важных шагах, предпринятых победоносным Верховным главнокомандующим в направлении армейского строительства.

Председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики Фатма Саттарова поздравила всех с праздником и отметила, что наш народ и впредь будет добиваться больших успехов под руководством Президента Ильхама Алиева.

В завершение мероприятия солисты Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова министерства обороны исполнили патриотические песни.

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