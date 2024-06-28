В следующем учебном году ожидается начало работы школы в селе Сус Лачинского района - Альбина Абдурахманова

БАКУ /Trend/ - В следующем учебном году ожидается начало работы школы в селе Сус Лачинского района.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила на пресс-конференции советник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Альбина Абдурахманова

По ее словам, до сих пор в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 534 семей (1971 человек). На сегодняшний день восстановлено и построено около тысячи домов и жилых комплексов.

"Молодежь играет важную роль в возрождении Лачинского района", - добавила она.

Отметим, что в Лачинском районе началась регистрация группы "Лачинские волонтеры" в рамках программы "Волонтеры возвращения", осуществляемой молодежной организацией "Великое возвращение" при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики, министерства молодежи и спорта и Молодежного фонда.

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