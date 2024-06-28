БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые пошлины.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, в связи с проектированием военной техники и оружия будет взиматься пошлина в размере 10 000 манатов, их производством и испытаниями - 50 000 манатов, установкой, монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием - 12 500 манатов, хранением - 12 500 манатов, утилизацией - 10 000 манатов.

В то же время, согласно новой добавленной статье 22.0.41 законопроекта, предлагается выплата пошлины в размере 10 000 манатов в связи с проектированием и утилизацией боеприпасов, 50 000 манатов - их производством и испытаниями, 12 500 манатов - установкой, монтажом, ремонтом, техническим обслуживанием и хранением.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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