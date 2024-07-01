В Азербайджане изменился пенсионный возраст женщин

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составит 64 года.

Как сообщает в понедельник Trend, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 64 года для женщин.

Отметим, что возрастной предел мужчин, предусмотренный статьей 7 закона" О трудовых пенсиях", повышался с 1 июля 2017 года до 1 июля 2021 года, а возрастной предел женщин повышается - с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года ежегодно на 6 месяцев.

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