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Задержанный в Стамбуле мужчина не является азербайджанским дипломатом

Общество Материалы 23 ноября 2024 13:06 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В турецком городе Стамбул у торгового центра "Vadi Istanbul" был задержан азербайджанец с 70 килограммами золота. По данным турецких СМИ, при задержании он представился дипломатом.

Согласно полученной Trend информации, задержанный не является дипломатом.

Некоторое время назад он работал помощником военного атташе в посольстве Азербайджана в США. Хотя распространилась информация о том, что он был назначен военным атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, эта новость не нашла своего подтверждения. Задержанный в Стамбуле мужчина, который представился дипломатом, не является сотрудником министерства иностранных дел Азербайджана.

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