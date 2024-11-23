Задержанный в Стамбуле мужчина не является азербайджанским дипломатом

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Стамбул у торгового центра "Vadi Istanbul" был задержан азербайджанец с 70 килограммами золота. По данным турецких СМИ, при задержании он представился дипломатом.

Согласно полученной Trend информации, задержанный не является дипломатом.

Некоторое время назад он работал помощником военного атташе в посольстве Азербайджана в США. Хотя распространилась информация о том, что он был назначен военным атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, эта новость не нашла своего подтверждения. Задержанный в Стамбуле мужчина, который представился дипломатом, не является сотрудником министерства иностранных дел Азербайджана.

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