Новый ректор Азербайджанской национальной консерватории - досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, распоряжением Президента Ильхама Алиева ректором Азербайджанской национальной консерватории назначена Камиля Гусейн гызы Дадаш-заде.

Камиля Дадаш-заде получила образование в Азербайджанской национальной консерватории, сообщает Trend.

K.Дадаш-заде долгие годы работала в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. С 2005 по 2007 годы и с 2011 года была заведующей кафедрой истории и теории музыки в данном университете.

Является членом Союза композиторов Азербайджана. Доктор философии по искусствоведению, профессор.

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