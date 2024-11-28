Азербайджанский композитор избрана почетным членом общества GEMA в Германии

БАКУ /Trend/ - Решением наблюдательного совета и правления Немецкого общества по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки (GEMA) азербайджанский композитор, доктор философии по искусствоведению, ученый-музыковед Хадиджа Зейналова, проживающая в Германии, была избрана почетным членом этого общества.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой, передает Trend.

Было отмечено, что Хадиджа Зейналова, которая является членом этой организации с 2007 года, с 1 января 2025 года будет носить звание почетного члена GEMA. Она первая азербайджанская женщина-композитор, удостоенная этого статуса. В настоящее время организация GEMA насчитывает 90 000 членов и 5 000 почетных членов.

Было отмечено, что Хадиджа Зейналова является доцентом Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии, создателем – художественным руководителем оркестра "Bridge of Sound" и Международного музыкального фестиваля "Harmony of Sound" , членом Союза композиторов Азербайджана, Международного альянса "Женщины в музыке". Награждена медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности". Она была названа лучшим композитором 2024 года в Германии. Ее произведения представлены в США, Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Италии, Канаде, Омане, Турции, Греции и других странах.

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