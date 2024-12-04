В рамках "Шушинской творческой мастерской" проведен мастер-класс (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Шуше проведен мастер-класс в рамках проекта «Шушинская творческая мастерская».

Как сообщает Trend, специалист Ибрагим Эюблу продемонстрировал 14 участникам из разных стран, как изготавливают чарыхи.

В мастер-классе приняли участие студенты Карабахского университета и Бакинской музыкальной академии, а также волонтеры из Узбекистана, Ирана, Турции, Афганистана и Марокко. После того, как декоративные ручные работы были готовы, их передали участникам мастер-класса в качестве сувениров.

Отметим, что программа "Шуша - молодежная столица ОИС" завершается сегодня.

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