Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские борцы завоевали две золотые медали на соревнованиях в Казахстане

Общество Материалы 8 декабря 2024 16:59 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы завоевали две золотые медали на соревнованиях в Казахстане

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В казахстанском городе Караганда прошли традиционные соревнования по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в турнире памяти героя Советского Союза Нуркена Абдирова приняли участие более 500 спортсменов из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Борцы вольного стиля, представляющие Азербайджан, успешно выступили на соревнованиях

Нуреддин Новрузов (61 кг) и Абдулрахман Ибрагимов (65 кг) победили всех своих соперников и поднялись на вершину пьедестала почета.

Лента

Лента новостей

Читать все новости