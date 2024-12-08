Азербайджанские борцы завоевали две золотые медали на соревнованиях в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В казахстанском городе Караганда прошли традиционные соревнования по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в турнире памяти героя Советского Союза Нуркена Абдирова приняли участие более 500 спортсменов из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Борцы вольного стиля, представляющие Азербайджан, успешно выступили на соревнованиях

Нуреддин Новрузов (61 кг) и Абдулрахман Ибрагимов (65 кг) победили всех своих соперников и поднялись на вершину пьедестала почета.