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Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)

Общество Материалы 9 декабря 2024 17:27 (UTC +04:00)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Фото: Издательский дом NARGIS

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Издательский дом NARGIS, возглавляемый Ульвией Махмуд, уделяет большое внимание социальным и экологическим проектам. Более пяти лет NARGIS пропагандирует ответственный подход к окружающей среде, стремясь привлечь внимание общественности к негативным последствиям деятельности человека и повлиять на культуру потребления. За этот период были проведены четыре крупные экологические выставки: Make the Earth Smile (2019), Reduce, Reuse, Recycle, Respect (2021), Planet Calling (2022) и Go Green (2023).

В 2024 году был запущен еще один значимый экологический проект под названием Zero Waste. Инициатива направлена ​​на защиту окружающей среды путем сокращения отходов за счет оптимального потребления и повторного использования материалов.

В рамках выставки Zero Waste, которая представлена в Музее современного искусства, прошло закрытое мероприятие, сообщает Trend Life.

Гости вечера смогли ознакомиться с фотопроектом Wild Life и пообщаться с его автором – фотографом Алексеем Лёкиным. Проект Wild Life представляет собой ряд фотоснимков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, обитающих в разных регионах Азербайджана. Кроме этого, проект включает выставку экомебели, вдохновленной знаковыми и культовыми шедеврами дизайна со всего мира и изготовленной специально для NARGIS из переработанных отходов. Ранее фотовыставка Zero Waste и экомебель были представлены в павильоне NARGIS в Green Zone в рамках COP29.

На мероприятии был также представлен иммерсивный фильм Sounds of the Ocean: A Mindful Underwater Journey (авторы проекта – Джошуа Сэм Миллер и Элис Лейн).

Выставка Zero Waste продлится до 25 декабря.

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Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)
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