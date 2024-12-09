Представлен проект Zero Waste, организованный Издательским домом NARGIS (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Издательский дом NARGIS, возглавляемый Ульвией Махмуд, уделяет большое внимание социальным и экологическим проектам. Более пяти лет NARGIS пропагандирует ответственный подход к окружающей среде, стремясь привлечь внимание общественности к негативным последствиям деятельности человека и повлиять на культуру потребления. За этот период были проведены четыре крупные экологические выставки: Make the Earth Smile (2019), Reduce, Reuse, Recycle, Respect (2021), Planet Calling (2022) и Go Green (2023).

В 2024 году был запущен еще один значимый экологический проект под названием Zero Waste. Инициатива направлена ​​на защиту окружающей среды путем сокращения отходов за счет оптимального потребления и повторного использования материалов.

В рамках выставки Zero Waste, которая представлена в Музее современного искусства, прошло закрытое мероприятие, сообщает Trend Life.

Гости вечера смогли ознакомиться с фотопроектом Wild Life и пообщаться с его автором – фотографом Алексеем Лёкиным. Проект Wild Life представляет собой ряд фотоснимков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, обитающих в разных регионах Азербайджана. Кроме этого, проект включает выставку экомебели, вдохновленной знаковыми и культовыми шедеврами дизайна со всего мира и изготовленной специально для NARGIS из переработанных отходов. Ранее фотовыставка Zero Waste и экомебель были представлены в павильоне NARGIS в Green Zone в рамках COP29.

На мероприятии был также представлен иммерсивный фильм Sounds of the Ocean: A Mindful Underwater Journey (авторы проекта – Джошуа Сэм Миллер и Элис Лейн).

Выставка Zero Waste продлится до 25 декабря.

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