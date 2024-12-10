Проведен очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5-й тренинг, проведенный в рамках проекта “Академия диаспоры-2”, был посвящен теме "Правила написания обращений, писем в государственные учреждения и международные организации".

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что эксперт, руководитель Центра политических технологий Вели Алибеков проинформировал участников тренинга о классификации и полномочиях государственных органов и международных организаций, правилах работы с письмами и обращениями, подготовке писем и обращений, установлении обратной связи и других соответствующих вопросах.

"Участники тренинга высказали свое мнение о проблемах, с которыми они сталкивались по данной теме, о путях их решения, поделились своим опытом. Далее были даны ответы на вопросы участников", - говорится в информации Госкомитета.

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