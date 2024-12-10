В Лондоне состоялся концерт народного артиста Азербайджана Мири Юсифа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке посольства Азербайджана в Великобритании и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД) в Лондоне состоялся концерт народного артиста Азербайджана Мири Юсифа.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие более 400 гостей.

"Народный артист исполнил для поклонников абсолютные хиты "Ağ Təyyarə", "Tərk-i Həyat", "Səndən bir dənədir", "Sənə Qurban", а также другие композиции. Сопровождал исполнителя на сцене известный азербайджанский диджей DJ China.

В завершение мероприятия посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в своем выступлении рассказал об историческом значении Дня солидарности азербайджанцев мира и подчеркнул, что этот день символизирует единство азербайджанского народа.



Посол отметил, что сила азербайджанского народа заключается в его солидарности и под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан с каждым годом становится сильнее и превращается в источник гордости азербайджанцев мира.

Посол подчеркнул важность сохранения народного единства и демонстрации солидарности для того, чтобы флаг Азербайджана постоянно развевался на вершинах.

Мероприятие стало знаменательным с точки зрения празднования Дня солидарности азербайджанцев мира, а также пропаганды азербайджанской культуры в Лондоне", - говорится в сообщении Госкомитета.

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