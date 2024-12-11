18% работников железнодорожного сектора в Азербайджане составляют женщины - руководитель департамента АЖД

БАКУ /Trend/ - 18 процентов работников железнодорожного сектора в Азербайджане составляют женщины.

Об этом в среду Trend сообщила руководитель департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Айбениз Исмайлова.

Она отметила, что в технических же ролях этот показатель составляет 16 процентов.

"Планируется, что к 2026 году этот показатель будет увеличен до 20 процентов. Железнодорожная сфера была областью, где преобладал в основном мужской пол, но теперь мы наблюдаем другую картину. Трансформация железнодорожной отрасли больше не является вопросом только капитала, а дает возможность талантам оставаться на плаву на конкурентном мировом рынке. Обеспечивая инклюзивность, мы готовим инновации и развитие отрасли. Мы должны сделать железнодорожную сферу целенаправленным выбором карьеры, а не случайным", - подчеркнула она.

По ее словам, несмотря на то, что согласно недавнему отчету Глобальных проектов строительства железных дорог, ожидалось, что в ближайшие годы расходы на развитие новой железнодорожной инфраструктуры снизятся во всем мире, ожидается, что в ближайшие годы эти затраты превысят порог в 500 миллиардов долларов.

"Это означает, что мы должны иметь сильную и квалифицированную рабочую силу, чтобы воплотить это видение в жизнь. Всемирный банк также недавно объявил, что инвестирует 600 миллионов долларов в декарбонизацию железных дорог Турции. Эти инвестиции также будут направлены на занятость женщин",- добавила А.Исмайлова.

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