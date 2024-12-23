Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

БАКУ /Trend/ - Одним из важных моментов является дальнейшее повышение авторитета религиозных деятелей в азербайджанском обществе и в связи с этим, особое значение приобретает введение единой формы одежды.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на Форуме религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы" заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, много лет назад были разработана и применена форма одежды, которая включает в себя национальную идентичность и исторические традиции Азербайджана.

"Целью принятия единой формы для духовенства является повышение личной ответственности и обеспечение престижа священнослужителей в обществе, как и профессионалов, носящих униформу. К сожалению, несоблюдение этой нормы некоторыми священнослужителями, их пренебрежение внешним видом и игнорирование единой формы одежды воспринимается обществом неоднозначно", - добавил А.Пашазаде.

Отметим, что 23 декабря в Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", организованный Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана.

В Форуме принимают участие более 100 религиозных деятелей, представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-теологи и специалисты.

Форум направлен на повышение осведомленности общества о религиозных угрозах, повышения роли религиозных деятелей в процессе религиозного просвещения, а также изучения мнений и предложений о деятельности религиозных общин и деятелей, о трудностях, с которыми они сталкиваются.

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