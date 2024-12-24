ГПС Азербайджана предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков

БАКУ /Trend/ - 22 декабря в 03:25 в результате взаимодействия подразделений Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана и пограничных судов, выполняющих задачу по охране государственной границы, была предотвращена контрабанда на территорию Азербайджанской Республики большого количества наркотических средств.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила ГПС Азербайджана.

"В результате проведённых мероприятий пограничными катерами и подразделениями берегового контроля, связанных с поиском плавсредства, нарушившего режим в территориальных водах Азербайджанской Республики в Каспийском море, было обнаружено 13 подозрительных свертков в море.

При осмотре свертков было обнаружено и изъято 23 килограмма 745 граммов наркотических веществ - включая 23 кг 475 г марихуаны, 270 г опиума, а также 500 таблеток M-40 наркотического средства метадон. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия",- говорится в сообщении ведомства.

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