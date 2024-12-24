В Азербайджане завершена выплата пенсий за декабрь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий по стране за декабрь.

Об этом сообщило министерство, передает Trend.

Отмечается, что 10 декабря были выплачены пенсии за декабрь лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, в Абшеронском районе, а сегодня в регионах страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Граждане могут получить пенсии через банковские карты в банкоматах соответствующих банков.

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