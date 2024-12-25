В авиакатастрофе в Актау выжило как минимум шесть человек - Минздрав Казахстана (ВИДЕО)

АСТАНА /Trend/ - В авиакатастрофе в Актау выжило как минимум шесть человек.

Как передает Trend, об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

По ее словам, потерпевшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана уже прибыли на место крушения самолета, следовавшего по маршруту Баку-Грозный. В командном центре МЧС также создан республиканский оперативный штаб.