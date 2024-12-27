512 военнослужащих Азербайджана будут обеспечены квартирами

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения исполнения указа Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2011 года "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" продолжается процесс предоставления постоянного жилья военнослужащим, безупречно прослужившим 20 и более календарных лет (военнослужащим, находящимся на военной службе, уволенным в запас или их наследникам).

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны.

24 декабря в Бакинском Военном колледже состоялась жеребьевка в связи с предоставлением постоянного жилья военнослужащим, безупречно прослужившим 20 и более календарных лет (военнослужащим, находящимся на военной службе, уволенным в запас или их наследникам).

В церемонии принимали участие представители соответствующих структур Министерства обороны, группа военнослужащих, находящихся на службе и в запасе, и члены их семей.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и независимости нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии отметили, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой предприняты важные шаги по улучшению социально-бытовых условий и решению проблем военнослужащих. Было особо отмечено, что работа в этом направлении является одним из важных факторов повышения морального духа военнослужащих.

Затем квартиры были распределены между военнослужащими путем жеребьевки на основе принципа очередности.

Отметим, что квартиры, расположенные в Баку, в поселке Говсаны и городе Сумгайыт, предоставляются военнослужащим с учетом их выбора, исходя из состава семьи, принципа прозрачности и справедливости.

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