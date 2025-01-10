В Азербайдане наблюдается снижение количества заказов такси - Анар Рзаев

БАКУ /Trend/ - Если сравнить декабрь 2024 года с аналогичным периодом прошлого года, то количество заказов такси сократилось на 31-32 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

"В 2024 году 13 513 предпринимателям, занимающимся перевозками такси, были выданы лицензии. Количество выданных пропускных карт для автомобилей такси составило 21 620 штук",- заявил он.

А.Рзаев подчеркнул, что продолжается привлечение легковых автомобилей такси, соответствующих требованиям, к получению пропускных карт, а также исключение из деятельности такси транспортных средств, не соответствующих этим требованиям.

"35 процентов такси, получивших пропускную карту - это автомобили, произведенные в период с 2020 по 2024 год. 13 операторов заказа такси получили разрешение на деятельность. Обучение прошли около 34 198 водителей такси. В 135 местах созданы парковки такси, и расширение этой сети продолжается. Также была сформирована система электронного такси (E-Taksi)",- добавил А.Рзаев.

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