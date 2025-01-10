К 2030 году в Баку завершится строительство двух станций метро - Рахман Гумматов

БАКУ /Trend/ - В соответствии с обновленной программой развития метро до 2030 года в Баку планируется завершить строительство 2 станций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

Он отметил, что это увеличит пассажиропоток до 88 миллионов человек.

"Планируется завершение строительства еще двух станций, ремонта одной станции и начало строительства восьми новых станций метро", - добавил он.

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