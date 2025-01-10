Оказана поддержка обеспечению занятости более 25 тыс. членов семей шехидов и участников войны - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В послевоенный период министерством труда и социальной защиты населения была оказана поддержка занятости более 25 тысяч членов семей шехидов и участников войны.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном проекту "Карабахские МСП", передает Trend.

Министр отметил, что 12 тысяч из них были привлечены к программе самозанятости, 1054 человека - к профессиональной подготовке, остальные - обеспечены подходящей работой.

По его словам, по проектам, реализуемым министерством совместно с социальными партнерами в рамках программы самозанятости, были созданы малые хозяйства для 524 членов семей шехидов и ветеранов войны.

С.Бабаев отметил важность проекта "Карабахские МСП", реализация которого началась в 2023 году, в поддержке занятости семей шехидов, ветеранов войны и членов их семей.

Также было сказано, что с помощью тренингов, организованных Агентством по развитию МСБ, повышаются бизнес-знания и навыки участников проекта. В рамках реализованных и продолжающихся проектов 130 человек воспользовались специальными бизнес-тренингами, 94 из них основали свой малый бизнес с активами, предоставленными Государственным агентством занятости.

Были также отмечены меры занятости в отношении жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории, и то, что из их числа уже обеспечена занятость 86 процентов экономически активного населения.

В мероприятии приняли участие председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Муса Гасымлы, а также представители других правительственных и неправительственных структур, лица, участвующие в программе.

Было подчеркнуто, что в рамках проекта "Карабахские МСП" проводятся бизнес-тренинги, а также профессиональная подготовка лиц из числа членов семей шехидов и участников войны, членов их семей. Отмечено, что в рамках проекта, охватывающего города Баку, Гянджа, Шамахинский, Исмаиллинский, Шекинский, Загатальский, Бардинский, Геранбойский, Лачинский и Физулинский районы, было создано в целом 120 новых субъектов МСП.

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