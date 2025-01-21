В Азербайджане создадут специальный электронный портал для продажи изделий ручной работы лицами с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - Будет создан специальный электронный портал по продаже изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Trend, об этом говорится в предложенной поправке к закону "О социальном страховании" и Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

Согласно проекту, на портале будут регистрироваться лица с ограниченными возможностями, осуществляющие продажу изделий ручной работы. После вычета налогов с дохода от продажи, средства будут перечисляться на банковский счет, открытый для лица с ограниченными возможностями здоровья. Зарегистрированные на портале лица с ограниченными возможностями здоровья будут освобождены от постановки на учет в налоговых органах, расчета налогов, составления налоговой отчетности и представления ее в налоговый орган. Все эти процедуры будут осуществляться в электронном виде через портал.

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