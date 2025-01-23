Сегодня избирательные бюллетени будут доставлены в регионы Азербайджана - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Сегодня избирательные бюллетени будут доставлены в регионы Азербайджана, где пройдут муниципальные выборы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, в связи с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане, в первую очередь избирательные бюллетени были доставлены вчера в Нахчыван посредством "Азербайджанских авиалиний".

"Сегодня же планируется доставка бюллетеней в другие регионы страны", - добавил он.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!