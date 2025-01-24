"Азерпочт" начал работу в городе Шуша

БАКУ /Trend/ - В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах продолжается оказание почтовых услуг населению. ООО "Азерпочт" открыло свой следующий почтовый пункт в городе Шуша. Почтовое отделение с индексом AZ5800 будет работать в Центре государственных услуг, расположенном на улице Зафар в городе Шуша.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта, передает Trend.

В данном почтовом отделении будут предоставляться универсальные почтовые услуги (отправка писем, телеграмм и посылок), а также услуги по финансовым сборам и карго.

Почтовое отделение будет работать с понедельника по субботу с 09:00 до 17:00, а в воскресенье с 09:00 до 16:00.

Отметим, что почтовое отделение в Гадруте, входящем в Карабахский экономический район, было введено в эксплуатацию в 2020 году, а почтовое отделение в Ханкенди - в 2024 году. В то же время в Джоджуг Марджанлы, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, в 2020 году было создано почтовое отделение, а в 2022 году была обеспечена организация почтовых услуг в селе Агалы Зангиланского района.

Для получения подробной информации о почтовых услугах граждане могут посетить веб-сайт azerpost.az или связаться с колл-центром - 169.

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