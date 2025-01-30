В Азербайджане часть стоимости ряда лекарств будет покрываться страховкой

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется поэтапное покрытие обязательным медицинским страхованием (ОМС) рецептурных препаратов, используемых в амбулаторных условиях.

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

Отмечается, что в 2025 году в программу страхования планируется включить лекарственные средства от сердечно-сосудистых заболеваний, а в последующие годы – препараты для лечения болезней пищеварительной и дыхательной систем.

"В связи с этим в конце прошлого года был утвержден соответствующий указ Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в котором были внесены изменения в закон "О медицинском страховании". Поскольку создание механизмов для выполнения этих задач займет около полугода, планируется, что лекарственное обеспечение начнется во второй половине этого года.

В Конверте с обновленными услугами будет указан основной действующий ингредиент и дозировка лекарств, полученных в качестве обеспечения, то есть состав лекарства. На основе этого будет составлен положительный список лекарственных средств, покрываемых за счет средств ОМС. В этом списке будут указаны торговые марки и цены на лекарства. Стоимость препаратов будет состоять из двух частей: суммы, подлежащей оплате страховкой, и суммы, которую должен будет оплатить гражданин", - говорится в сообщении Агентства.

Кроме того, подчеркнуто, что цены на лекарства с одинаковым действующим веществом могут отличаться в зависимости от производителя и страны происхождения. Страховка будет выплачивать одинаковую сумму для всех производителей препаратов с одинаковыми ингредиентами. В зависимости от стоимости выбранного гражданином препарата, сумма его собственного платежа может варьироваться.

Лекарственное обеспечение за счет ОМС будет осуществляться только по электронным рецептам. Граждане смогут выбрать один из препаратов из положительного списка в соответствии с действующим веществом и дозировкой, указанных в рецепте, и получить его в аптеке, имеющей договор с Агентством. Аптеки, которые сотрудничают с Агентством, будут иметь специальные логотипы, что позволит гражданам легко их идентифицировать.

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