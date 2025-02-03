Депутат парламента Азербайджана предложил принять акт об амнистии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует необходимость принятия акта об амнистии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 2025 года, заявил председатель комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Депутат отметил, что в Азербайджане принято 13 актов об амнистии и более 70 распоряжений о помиловании.

"Парламент может снова инициировать и разработать акт об амнистии до Дня независимости. Распоряжения о помиловании бывают, но сфера действия акта об амнистии гораздо шире. В частности, есть люди, которые сражались за территориальную целостность Азербайджана, а затем совершили ошибки и до сих пор находятся в тюрьме. Их также порадует принятие подобного акта",- добавил он.

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