ГПС Азербайджана предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвращен ввоз наркотических средств на территорию страны.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственной пограничной службе Азербайджана.

"В результате проведения погранично-розыскных и оперативных мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы, противодействию контрабанде и незаконному обороту наркотических средств 30 января в 11:20 на территории несения службы пограничного отряда "Гёйтепе" командования пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана была предотвращена попытка контрабанды большого количества наркотических средств общим весом 16 килограммов 400 граммов (11 килограмм 300 граммов марихуаны, 5 килограмм 100 граммов опиума) и 1990 штук таблеток метадона М-40 из Исламской Республики Иран на территорию страны",- говорится в сообщении ведомства.

Было отмечено, что по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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