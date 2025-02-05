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Назван среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане после индексации

Общество Материалы 5 февраля 2025 23:02 (UTC +04:00)
Назван среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане после индексации

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января 2025 года средний размер ежемесячной пенсии составил 497 манатов, а средний размер ежемесячной пенсии по возрасту — 530 манатов.

Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации и повышению пенсий, сообщает Trend.

Было отмечено, что в результате индексации пенсий, по новому распоряжению, среднемесячный размер пенсии увеличится с 497 манатов до 537 манатов, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту вырастет с 530 манатов до 573 манатов.

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