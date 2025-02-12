БАКУ /Trend/ - Названы сроки проведения III Игр СНГ в Азербайджане.

Об этом было сообщено на первом заседании Оргкомитета соревнований, передает Trend.

На заседании было отмечено, что Игры СНГ по 23 видам спорта пройдут с 28 сентября по 8 октября в "спортивной столице Содружества независимых государств 2025 года" - Гяндже и 6 других городах страны.

Соревнования по 8 видам спорта пройдут в Гяндже, 4 - в Мингячевире, 4 - в Габале, 3 - в Шеки, 2 - в Гёйгёле, 1 - в Евлахе и 1 - в Ханкенди.

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