В Азербайджане распущены избирательные комиссии ряда участков

БАКУ /Trend/ - В связи с допущенными недочетами при подготовке, проведении и определении результатов выборов распущены участковые избирательные комиссии по избирательным участкам №9 Ясамальского первого избирательного округа № 15; № 8 Ясамальского третьего избирательного округа № 17, а также №29 и 30 Насими-Сабаильского избирательного округа № 23, по избирательным участкам № 62 Лерик-Астаринского избирательного округа № 80, избирательным участкам № 11, 42, 43, 44, 46 Имишлинского избирательного округа № 81 и по избирательному участку № 30 Агджабединского избирательного округа №30.

Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Азербайджана Арифа Мухтарова во время выступления на заседании ЦИК, посвященном итогам муниципальных выборов, состоявшихся 29 января 2025 года, сообщает Trend.

На заседании также было отмечено, что в результате предыдущих разбирательств соответствующими решениями ЦИК были признаны недействительными итоги голосования по 6 избирательным участкам и выборы в 1 муниципалитет. Также 1 муниципалитет не сформирован в полном составе, так как один из избранных по предварительным результатам голосования членов муниципалитета позднее скончался.