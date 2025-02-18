СГБ Азербайджана разоблачила и задержала лже-сотрудника MİDA

БАКУ /Trend/ - Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении гражданина Азербайджанской Республики Шарифова Кянана Урфан оглу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает во вторник Trend, Кянан Шарифов был задержан по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики на основании обращения Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Азербайджанской Республики.

Вместе с другими лицами он подозревается в хищении денежных средств в крупном размере у многочисленных граждан, изготовлении и использовании поддельных документов от имени MİDA, которые отправлялись по различным адресам, включая банки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!