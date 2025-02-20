Назначен новый советник председателя ЗАО "Бакинский метрополитен"

БАКУ /Trend/ - Инара Велиева назначена советником председателя ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе ЗАО.

Инара Велиева родилась в 1986 году. В 2003-2007 годах получила степень бакалавра на факультете инженерной экономики и управления Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, а в 2007-2010 годах - степень магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете.

В 2007-2014 годах работала в компании Procter&Gamble на руководящих должностях в области маркетинга и управления брендом, в 2015-2021 годах - заместителем директора учебного центра Dərs evi.

С 2014 года оказывала консультационные услуги в сфере маркетинга, управления брендом, коммерции в различных секторах.

С 2021 года И.Велиева занимала руководящие должности в различных структурах министерства цифрового развития и транспорта, работала в Информационно-вычислительном центре, заместителем председателя в "Азинтелеком", председателем Агентства инноваций и цифрового развития.

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