На территории будущего Парка Победы в Ханкенди ведутся планировочные работы (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - На территории будущего Парка Победы в Ханкенди ведутся планировочные работы.

Об этом сообщила региональному корреспонденту Trend завотделом по связям с общественностью юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах" Афет Тельмангызы.

"В целях создания Парка Победы в городе Ханкенди на территории площадью 12,9 гектара предусмотрено провести работы по сносу. Территория условно разделена на две части. На площади в 8,3 гектара работы по сносу уже завершены. Вторая часть занимает территорию площадью 4,6 гектара. Здесь также будут проведены работы по сносу. Для защиты имеющихся деревьев вместе с соответствующими организациями был проведен осмотр территории, выявлены 262 дерева различных видов. В парке планируется высадить более 300 деревьев 21 вида. В настоящее время ведутся планировочные работы", - сказала она.

Отметим, что как символ беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, одержанной грандиозной исторической Победы, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета страны, в городе Ханкенди будет создан Парк Победы.

Парки Победы, которые будут созданы в различных регионах нашей страны, в том числе в городе Ханкенди, имеют большое значение для сохранения памяти о нашей исторической Победе, увековечения примеров героизма, для воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

Отметим, что 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки Парка Победы в городе Ханкенди.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!