В селе Баллыджа 57 домохозяйств и 1 субъект бизнеса обеспечены высокоскоростным интернетом

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В Ходжалинском районе услугами высокоскоростного интернета обеспечены 211 домохозяйств, 4 субъекта бизнеса, в селе Баллыджа - 57 домохозяйств и 1 субъект бизнеса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала пресс-секретарь ООО "Азтелеком" Алида Мустафаева во время медиа-тура в Ходжалы.

По ее словам, по мере роста спроса имеются возможности и условия для новых подключений.

Она отметила, что проделанная работа направлена на модернизацию цифровой инфраструктуры и обеспечение доступности высокоскоростного интернета. Улучшение интернет-услуг также способствует развитию услуг электронного правительства, онлайн-образования, медицины и цифрового бизнеса.

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