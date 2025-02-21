Подорвавшемуся на мине в Ходжалы ампутировали ногу (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Подорвавшемуся на мине в Ходжалы Наги Иманову ампутировали правую ногу ниже щиколотки.

Об этом местному корреспонденту Trend сообщили в Бардинском диагностическом центре, куда был госпитализирован пострадавший.

Сообщается, что жизнь Наги Иманова вне опасности.

Расследование по факту минного инцидента продолжается.

18:55 (GMT+4) В Ходжалинском районе произошел минный инцидент, есть пострадавший.

Как сообщает местный корреспондент Trend, ранения в результате взрыва мины получил участник Карабахской войны Наги Иманов.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

Точной информации о состоянии здоровья пострадавшего пока нет.

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