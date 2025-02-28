Избран новый член правления Союза судей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Союзе судей Азербайджана состоялись выборы на вакантное место в правлении.
Как передает в пятницу Trend об этом сообщил заместитель председателя Союза судей Азербайджана Санан Гаджиев.
Он выдвинул кандидатуру судьи Коммерческой коллегии Верховного Суда Азербайджана Бахрама Мамедли.
Его кандидатура была поддержана другими судьями, и Бархам Мамедли был избран членом правления Союза судей.
Отметим, что сегодня в Баку проходит первый форум судей Азербайджана.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!