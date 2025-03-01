Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 февраля во Франкфурте, Германия, начала работу 54-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Азербайджан на завершающемся сегодня мероприятии представляют вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев и начальник Управления внешних связей НОК Анар Багиров, сообщает Trend.

На мероприятии обсуждаются такие темы, как зимние Олимпийские игры "Милан-Кортина-2026", Европейские игры "Стамбул - 2027" и "Повестка стратегии-2030" ЕОК.

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