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Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)

Общество Материалы 1 марта 2025 16:02 (UTC +04:00)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 28 февраля во Франкфурте, Германия, начала работу 54-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Азербайджан на завершающемся сегодня мероприятии представляют вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев и начальник Управления внешних связей НОК Анар Багиров, сообщает Trend.

На мероприятии обсуждаются такие темы, как зимние Олимпийские игры "Милан-Кортина-2026", Европейские игры "Стамбул - 2027" и "Повестка стратегии-2030" ЕОК.

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Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК (ФОТО)
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