В Азербайджане предлагается увеличить сумму почасовой оплаты работы адвокатов

БАКУ /Trend/ - Недостаточность суммы, предусмотренной для оказания юридической помощи за счет государства в ходе уголовного судопроизводства, отрицательно сказывается на качестве оказываемой юридической помощи.

Как сообщает Trend, эта информация нашла отражение в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правам человека.

В докладе отмечено, что согласно законодательству, плата защитнику (адвокату) в случаях, предусмотренных статьями 193.2, 193.4 и 194 Уголовно-процессуального кодекса, за оказание правовой помощи установлена в размере 6 манатов за каждый час работы.

"В связи с этим в целях более эффективного обеспечения права на получение качественной юридической помощи предлагается увеличить сумму, выплачиваемую защитнику (адвокату) за каждый час работы за оказание юридической помощи, предусмотренную пунктом 1 постановления Кабинета министров "О размерах сумм, выплачиваемых защитникам, переводчикам, специалистам и экспертам". Наряду с этим, целесообразно пересмотреть сумму (0,35 маната) за каждый час работы переводчика, специалиста или эксперта, осуществляемую в ходе уголовного судопроизводства в пунктах 2 и 3 данного постановления", - отмечается в докладе.

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