В Азербайджане увеличены размеры ряда социальных пособий

БАКУ /Trend/ - В рамках социального пакета, реализуемого с 2025 года, уже произведено увеличение размера ряда социальных пособий.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, сообщает Trend.

Он отметил, что это увеличение связано с изменением минимальной заработной платы с этого года.

"В Азербайджане размер некоторых социальных пособий напрямую зависит от минимальной заработной платы. В связи с этим, с её изменением, наблюдается рост суммы этих пособий. Например, пособие лицам, освобожденным от отбывания наказания и нуждающимся в медико-социальной помощи, теперь составляет в 4-кратном размере минимальной зарплаты. Это означает, что размер пособия увеличен с 1380 манатов до 1600 манатов (400 манатов х 4).

Сотруднику государственных предприятий, приватизированных и переданных в управление, здоровье которого было повреждено в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, или членам семьи погибшего по этой причине работника, и иным лицам, находящимся на иждивении, ежемесячные пособия увеличены в соответствии с минимальным размером заработной платы. В случае утраты профессиональной трудоспособности выплата производится в размере процента утраты трудоспособности от минимальной месячной заработной платы (но не менее 33 манатов). Например, если процент потери профессиональной трудоспособности составляет 80 процентов, то размер этого ежемесячного пособия увеличен с 276 до 320 манатов.

В таких случаях размер ежемесячного пособия членам семей погибших и иным лицам, находящимся на их иждивении, увеличен с 345 до 400 манатов.

Другая выплата, при которой происходит увеличение, - это пособие на похороны. Так, при смерти трудовых пенсионеров производится выплата в трехкратном размере минимального размера трудовой пенсии. Это означает, что после смерти пенсионера пособие на похороны в следующем месяце увеличилось с 840 манатов (280 манатов х 3) до 960 (320 манатов х 3) манатов.

В ближайшее время также будут приняты решения о повышении ряда социальных пособий и пенсий, не связанных с минимальной заработной платой. Глава государства дал поручение Кабинету министров в связи с повышением социальных пособий и пенсий. Кабинетом министров уже ведется подготовка предложений в этом направлении. Увеличение расходов в этом направлении будет осуществлено после завершения подготовки предложений и финансового обоснования. Предложения будут представлены Кабинетом министров во второй половине этого месяца", - отметил В.Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!