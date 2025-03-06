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Возникла техническая неисправность в поезде на одной из станций бакинского метро

Общество Материалы 6 марта 2025 19:05 (UTC +04:00)
Возникла техническая неисправность в поезде на одной из станций бакинского метро

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - На станции метро "28 Мая" возникла техническая неисправность в поезде, следовавшем по маршруту "Дарнагюль-Ахмедлы".

Об этом сообщает ЗАО" Бакинский метрополитен", передает Trend.

Сообщается, что в связи с технической неисправностью на станции "28 Мая" в поезде, следовавшем по маршруту "Дарнагюль-Ахмедлы", пассажиры были высажены, а поезд отправлен в электродепо "Нариманов".

"На линию был выпущен другой поезд", - сказали в ведомстве.

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