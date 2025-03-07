В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил поведения на воздушном судне

БАКУ /Trend/ - Увеличиваются штрафы за нарушение правил поведения на воздушном судне.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, за неисполнение законных распоряжений капитана судна (командира или иного члена экипажа от его имени) в целях поддержания дисциплины на воздушном судне, а также обеспечения безопасности воздушного судна, лиц и имущества, находящихся на его борту, будет наложен штраф в размере 500 манатов. Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере 100 манатов.

За нарушение правил пользования компьютером, проведения фото- и видеосъемки, использования специальных электрических (электромагнитных) средств связи на воздушном судне будет наложен штраф в размере 500 манатов. Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере 100 манатов.

За повреждение или вывод из строя приборов, установленных на борту воздушного судна с целью обнаружения дыма, а также других устройств, обеспечивающих безопасность, будет наложен штраф в размере 500 манатов. Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере 200 манатов.

За курение табака в воздушном транспорте будет наложен штраф в размере 500 манатов. Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере 100 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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